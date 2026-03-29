"Будемо змушені відповісти": у Кремлі пригрозили Південній Кореї через Україну

Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для закупівлі нелетального обладнання для України. На тлі цих повідомлень у Москві почали погрожувати Сеулу.

Так, заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що Москва буде змушена вдатися до "заходів у відповідь", якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю. Про це пише Yonhap із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Кім Чен Ин назвав головного противника КНДР та виступив із погрозами

Чому Росія погрожує Південній Кореї?

Ми послідовно доносили до південнокорейської сторони через різні канали принципову позицію Росії щодо неприпустимості участі Південної Кореї у прямих чи непрямих поставках летальної зброї київському режиму, зокрема в межах ініціативи PURL,

– наголосив Руденко.

Дипломат підкреслив: якщо Сеул постачатиме Києву військову допомогу, його відносини з Москвою можуть "серйозно постраждати". Ба більше, росіяни, мовляв, будуть змушені "вдатися до заходів у відповідь". "Сподіваюся, що до цього не дійде", – додав чиновник.

Ця заява Руденка пролунала приблизно через місяць після того, як подібні застереження Південній Кореї висловила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Нагадаємо, що з початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році Південна Корея надає Україні лише нелетальну та гуманітарну допомогу.

До слова, Руденко пригрозив також і Японії. Він заявив, що Росія вдасться до "адекватних контрзаходів", якщо Токіо становитиме загрозу для російських кордонів на Далекому Сході.

Зауважимо, що Японія теж досі надавала Україну нелетальну допомогу. Ця країна теж розглядає можливість долучитися до програми PURL.

Військова допомога Україні: останні новини