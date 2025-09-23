Норвегія заявила, що Росія тричі порушила її повітряний простір цього року
- Норвегія повідомила, що Росія тричі порушила повітряний простір Норвегії цього року, зокрема над морем і сухопутним кордоном.
- У порушеннях брали участь російські літаки, а інциденти тривали від однієї до чотирьох хвилин.
Норвегія засудила порушення повітряного простору Естонії російськими літаками минулого тижня. У своїй заяві країна зауважила, що на її території лише цього року фіксували три таких випадки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Коли літаки Росії залітали у Норвегію?
Норвегія вказала, що Росія порушила повітряний простір Норвегії тричі протягом весни та літа цього року. Двічі – над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій – над безлюдною територією вздовж сухопутного кордону у Східному Фіннмарку в липні
Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. З усім тим, це інциденти, які ми розглядаємо дуже серйозно,
– сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
У порушенні повітряного простору Норвегії брали участь російські винищувачі СУ-24, СУ-33 та літаків L410 Turbolet. Тривали інциденти від однієї до чотирьох хвилин. Прем'єр Норвегії зазначив, що вони не можуть встановити, були вони навмисними, чи трапилися через навігаційні помилки.
За словами Йонаса Гара Стере, незалежно від причин, для Норвегії це неприйнятно. Він зауважив, що це дали зрозуміти Росії.
Як літаки Росії залетіли до Естонії?
Російські винищувачі залетіли в повітряний простір Естонії в п'ятницю, 19 вересня. Літаки пройшли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин. Російським пілотам направили попередження, проте ті ніяк не відреагували. Літаки покинули Естонію тільки після того, як у небо підняли винищувачі НАТО
Як зауважив Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу, достатньо було збити всього один літак, аби Путін зрозумів. Він пригадав, як Туреччина ліквідувала російський Су-24, який порушив її повітряний простір у листопаді 2015 року. Якби це зробили зараз, Москва довго не вдалася б до таких провокацій.
У відповідь на провокацію Естонія скликала екстрене засідання Радбезу ООН та активувала 4 статтю НАТО.
В Альянсі заявили, що Росія несе повну відповідальність за ескалацію та порушення повітряного простору НАТО. Там пообіцяли рішучу реакцію.