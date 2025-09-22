Зростання кількості російських порушень повітряного простору викликало тривогу серед східних членів НАТО та породило побоювання щодо можливих спроб Москви відволікти ресурси від підтримки України. Тепер перед Альянсом стоїть ключове питання – де саме провести межу, якщо такі інциденти триватимуть.

Як у НАТО реагують на російські атаки?

Естонія має намір звернутися до союзників по НАТО з проханням про додаткову допомогу в галузі протиповітряної оборони над Балтійським морем, оскільки східні члени Альянсу намагаються відреагувати на третє цього місяця порушення повітряного простору з боку Росії.

Рада Безпеки ООН збереться в понеділок, 22 вересня, на термінове засідання, щоб обговорити останнє порушення, яке влада назвала "частиною ширшої російської кампанії з перевірки рішучості Європи та НАТО".

Питання для союзників по НАТО полягає в тому, чи буде Альянс готовий піти далі та фактично збивати російські літаки, якщо порушення триватимуть. Прецедент уже є – у 2015 році турецький винищувач збив російський бомбардувальник після того, як той проігнорував численні попередження та порушив повітряний простір Туреччини.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що "безумовно, існують різні параметри для застосування сили". Цього разу російські літаки "були виведені", але "вони не полетіли так швидко, як могли б".

Стаття 4 та консультації в НАТО з нашими союзниками, а також з верховним головнокомандувачем прояснять, що ми робитимемо наступного разу,

– сказав Міхал.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що відволікання більшої кількості ресурсів на посилення кордонів Альянсу може бути саме тим, чого домагається Росія.

Це була одна зі стратегічних цілей Росії: змусити Захід займатися власними справами, поки Росія розбирається з Україною. Це ключова мета подібних провокацій,

– пояснив Певкур.

Росія порушує повітряний простір НАТО: останні новини