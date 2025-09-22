Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Эстония намерена обратиться к союзникам по НАТО с просьбой о дополнительной помощи в области противовоздушной обороны над Балтийским морем, поскольку восточные члены Альянса пытаются отреагировать на третье в этом месяце нарушение воздушного пространства со стороны России.

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник, 22 сентября, на срочное заседание, чтобы обсудить последнее нарушение, которое власти назвали "частью более широкой российской кампании по проверке решимости Европы и НАТО".

Вопрос для союзников по НАТО заключается в том, будет ли Альянс готов пойти дальше и фактически сбивать российские самолеты, если нарушения будут продолжаться. Прецедент уже есть – в 2015 году турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик после того, как тот проигнорировал многочисленные предупреждения и нарушил воздушное пространство Турции.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что "безусловно, существуют различные параметры для применения силы". На этот раз российские самолеты "были выведены", но "они не полетели так быстро, как могли бы".

Статья 4 и консультации в НАТО с нашими союзниками, а также с верховным главнокомандующим прояснят, что мы будем делать в следующий раз,

– сказал Михал.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что отвлечение большего количества ресурсов на усиление границ Альянса может быть именно тем, чего добивается Россия.

Это была одна из стратегических целей России: заставить Запад заниматься собственными делами, пока Россия разбирается с Украиной. Это ключевая цель подобных провокаций,

– объяснил Певкур.

