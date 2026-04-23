Росія заявила про запрошення на саміт G20 у США
- Росія отримала офіційне запрошення на саміт G20 у Маямі.
- Захід пройде 13 – 15 грудня 2026 року під головуванням США.
Сполучені Штати нібито надіслали офіційне запрошення Росії для участі на найвищому рівні у саміті G20, який відбудеться наприкінці 2026 року у Маямі.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін на пресконференції у приміщенні штаб-квартири ООН, пише "РИА Новости".
Куди запросили Росію?
Російський чиновник повідомив про надходження офіційного запрошення на саміт G20, запланований на 13 – 15 грудня у Маямі, штат Флорида. Цього року захід пройде під головуванням США, які й надіслали звернення.
Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що відбудеться до цього,
– заявив він.
Нагадаємо, незадовго до цього російська представниця у G20 Світлана Лукаш заявляла, що американське головування готується до можливого приїзду на відповідний захід російського диктатора Володимира Путіна.
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що про візит Путіна на саміт у США "не йдеться". Зазначимо, також, імовірно, там будуть присутні Казахстан, Узбекистан та Польща, яку також офіційно запросили як гостя.
Коли Путін востаннє брав участь у цьому?
Нагадаємо, востаннє Володимир Путін особисто брав участь у саміті лідерів G20 у червні 2019 року, який відбувся в Осаці, що у Японії. Там він, зокрема зустрічався з Дональдом Трампом, який тоді також був президентом США.
Але після початку повномасштабної війни в України він обмежив візити на такі заходи. Відомо, що у 2022 та 2023 році російську сторону на самітах в Індонезії та Індії представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров.
Цікаво, що на саміті у Брісбені, що в Австралії, у 2014 році Володимир Путін опинився в ізоляції, через що покинув захід достроково. Причиною відсторонення щодо нього був початок війни проти України та збиття MH17.
Які відносини США та Росії зараз?
Наприкінці березня антиукраїнська конгресвумен Анна Пауліна Луна запросила делегацію російських депутатів до США на тлі напружених відносин між країнами через повномасштабну війну Росії проти України.
Але нещодавно президент Дональд Трамп підписав указ про продовження надзвичайного стану, який обмежує пересування та стоянку російських суден в американських портах через потенційну загрозу.
У квітні російський посланець та голова РФПІ приїжджав з візитом до США для обговорення економічних питань. ЗМІ повідомляли, що темою зустрічі також могла стати війна в Україні, але Пєсков це заперечив.