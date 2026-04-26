"Інакше буде гірше": Кремль вимагає від України негайного рішення щодо Донбасу

У Москві продовжують вдавати, що мають в руках усі "козирі". Тому там знову закликають Київ змиритися і піти на поступки.

Київ має "наважитися" ухвалити певні рішення, які дозволили б укласти угоду з Москвою. Про це в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Чого Росія продовжує вимагати від України?

За його словами, Росія нібито неодноразово зверталася до України з пропозиціями почати переговори для завершення війни.

Пєсков наголосив, що задля припинення бойових дій українській стороні доведеться піти на "болісні рішення". Він попередив, що подальше зволікання з ухваленням цих рішень лише ускладнить переговорну позицію Києва у майбутньому.

Далі буде гірше. Далі потрібно буде приймати ще більш болючі рішення. І вони (українська влада – 24 Канал) це починають розуміти, звідси істерика,

– зазначив речник Кремля.

Нагадаємо, що умовою для припинення вогню Росія називає виведення ЗСУ з усього Донбасу. Позиція України з цього питання залишається незмінною. Вона наполягає на тому, аби зупинити війну на поточних лініях фронту.

Володимир Зеленський пояснював, що здача Донбасу з його укріпленнями відкриє Росії шлях до подальшого наступу українською територією. Крім того, відмова від Донеччини та Луганщини збурить суспільство. Президент пояснював, що держава не може ігнорувати той факт, що на підконтрольній Україні землі Донбасу проживають 200 000 тисяч людей. Влада не може покинути їх напризволяще.

Росія вдає, що у неї все добре, і шантажує Україну

Ще наприкінці березня Володимир Зеленський розповідав про сигнали від росіян, які ті передають через американців. За словами президента, Москва встановила для Києва дедлайн. Мовляв, якщо ЗСУ не вийдуть з Донбасу упродовж 2 місяців, умови для припинення вогню зміняться, вони стануть ще гіршими.

У Кремлі своєю чергою заявили, що жодного дедлайну не ставили, однак додали, що Київ вже "сьогодні" мусить вивести війська з Донеччини для власного ж блага.

Росіяни погрожують: якщо Україна не здасть Донбас сама, вони його однаково захоплять і підуть далі.

У Кремлі продовжують вдавати, що події на фронті розвиваються на їхню користь.

Так, нещодавно Пєсков заявив про "позитивну динаміку" на фронті для окупантів. Він зазначив, що "СВО просувається", і це вплине на переговори з Україною.

Поки у Росії чи не щодня палають НПЗ, Володимир Путін теж продовжує підтримувати ілюзію, що "СВО" йде за планом. Він заявив, що в Москві нібито вже визначилися з тим, як завершиться війна, але не збираються публічно розкривати ці плани.

Водночас диктатор наголосив, що Росія й надалі буде реалізовувати свої заявлені цілі. За його словами, фінал війни для Росії "відомий", однак Україна, як він стверджує, "ще не розуміє, як це оформити".