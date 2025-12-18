У Росії заявили, що відносини між Москвою й Вашингтоном зруйновані. Проте в Кремлі нібито сподіваються, що їх можна відновити.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що в Росії кажуть про відносини з США?

Російські ЗМІ процитували заяву Кремля. Москва заявила, що відносини між США й Росією зруйновані.

Водночас нібито з огляду на прогрес, досягнутий в Україні, Кремль сподівається, що їх можна відновити. Інформаційні агентства Росії пишуть, що, мовляв, якщо Вашингтон зможе виступити посередником в укладенні мирної угоди, існує переконання, що це сприятиме зміцненню відносин між двома країнами.

До слова, політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що росіяни нервуються, коли бачать, як Володимир Зеленський щотижня їздить в Європу, де йому аплодують, та спілкується з американською делегацією. Саме через це Росія має спокусу погодитись на перемир'я.

Які останні заяви росіян про мирний процес?