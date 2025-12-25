Третя світова на порозі: у CNN відповіли, чи готовий Захід до війни проти Росії
- Експерти вважають, що Росія системно готується до війни з Європою, яка може початися вже в найближчі роки.
- Зі свого боку західні країни реагують на загрози надто "мляво".
Тінь, яку Росія накидає на Європу, змушує континент знову усвідомити реальність ризику великої війни. Проте готовність країн Заходу до протистояння Росії залишається під питанням.
Тим часом у Кремлі часу дарма не втрачають. Росія активно проводить диверсії, порушує повітряний простір НАТО безпілотниками, глушить GPS-сигнали та здійснює кібератаки. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.
Чи готовий Захід до війни проти Росії?
За оцінками провідних оборонних експертів, розвідників і військових, зібраних на закритій конференції в Лондоні під егідою Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), Москва системно готується до прямого зіткнення з Європою. Терміни стискаються і вже не йдеться про десятиліття, а про лічені роки.
Деякі прогнози вказують, що Кремль може вдатися до агресії проти НАТО не пізніше 2029 року, а країни Балтії ризикують зіткнутися з нападом ще раніше – у 202 – 2028 роках.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте неодноразово попереджав про таку можливість, підкреслюючи, що цинічні заяви Путіна лише підтверджують наміри Росії.
Цікаво! Рютте також наголошував, що Москва активно поглиблює військово-технічну співпрацю з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю, аби дестабілізувати європейський континент і підготуватися до тривалого протистояння із Заходом.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Москва вже перейшла до "нульової фази" підготовки до потенційного конфлікту з Альянсом, посилюючи приховані операції.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у вересні 2025 року заявив, що Росія переводить економіку на військові рейки, нарощуючи виробництво зброї та мобілізацію, аби до 2030 року бути готовою до війни з НАТО.
Тим часом Захід реагує надто повільно. Плани НАТО не повною мірою відповідають сучасним загрозам, а їхнє виконання залишає бажати кращого.
Наприклад, Великобританія, за оцінками експертів RUSI, зможе досягти повної бойової готовності лише через 10 років, тоді як реальний "вікно" для підготовки – лише 3 – 5 років.
Видання зазначає, що десятиліттями Європа жила в відносному мирі, скорочуючи армії на користь соціальних програм. Але цей етап завершився, тому тепер громадянам континенту доводиться готуватися до найгіршого.
Швеція та Фінляндія вже розіслали населенню посібники з виживання в умовах війни, а Франція відкрито говорить про можливі втрати серед військових.
Ми бачимо дрони поблизу аеропортів… і це лише питання часу, коли один із цих безпілотників призведе до катастрофи пасажирського авіалайнера,
– зазначив один з експертів на конференції RUSI.
Рютте закликав підвищити витрати на оборону до 5% ВВП, аби уникнути ситуації, коли Росія перевершить Альянс у силі.
У CNN резюмують, що Європа мусить перейти до "військового мислення", адже тінь російської загрози стає дедалі темнішою, змушуючи всіх – від урядів до громадян – визнати, що ризик великої війни знову став реальним.
Російська агресія у Європі: останні новини
На Різдво російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС у супроводі винищувачів Су-33 виконали патрульний політ над акваторією Норвезького моря.
Тим часом польські ВПС перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем, а також зафіксували несанкціоноване проникнення неідентифікованих об'єктів з території Білорусі.
Окрім того, нещодавно троє російських прикордонників перетнули естонський кордон і перебували на території Естонії протягом приблизно 20 хвилин.