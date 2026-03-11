"Втрачаємо наші можливості": Пєсков поскаржився на недієвість російської пропаганди
- Дмитро Пєсков заявив, що Москва вже не може так сильно поширювати власні наративи через пропаганду.
- У Кремлі планують якось протистояти "ворожим" соцмережам.
Кремлівська пропаганда вже не має необхідного для Росії рівня довіри за кордоном. Москва поступово втрачає важелі впливу на Захід, а також, мовляв, стикається з ворожими соцмережами.
Відповідну заяву зробив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, про це пишуть пропагандистські медіа.
На що поскаржився Пєсков?
У Кремлі висловили невдоволення, що можливості російської пропаганди суттєво гаснуть за кордоном, особливо коли йдеться про близьке зарубіжжя.
Телебачення зараз не надто надійне – його можна вимкнути одним натисканням кнопки,
– висловився Пєсков.
До того ж прессекретар диктатора вирішив зазначити, що проти Москви нібито діяють ворожі соціальні мережі, які домінують по всьому світу. На його думку, цю проблему необіхдно вирішити.
"Ми не працюємо з Telegram. Тоді де нам доводити сенс? І нам це належить придумати", – наголосив Пєсков.
До речі, попри те, що лояльність месенджера Telegram до влади та оточення Володимира Путіна, рішення про його блоквання пояснюють насамперед бізнес-інтересами. Натомість росіян активно закликають користуватися державним аналогом – месенджером MAX.
За словами засновника УБОЗ України та керівника Управління кримінальної розвідки Валерія Кура, цей застосунок фактично пов'язаний із самим Путіним.
Як Путін дурить власний народ?
Російського президента знову запідозрили у використанні старих відеозаписів для створення ілюзії його відкритості перед співвітчизниками й світом.
Мовиться про те, що після загострення ситуації в Ірані Путін довго не з'являвся на публіці, а Кремль оприлюднив відео лише 2 – 3 березня. При цьому деталі інтер'єру, зокрема рослини в кабінеті, вказали, що записи могли бути зроблені раніше.
Вважається, що після виступу на церемонії відкриття року єдності народів Росії 5 лютого влада почала публікувати так звані "консерви", тобто заздалегідь записані зустрічі президента з чиновниками чи бізнесом, які видають за нові події.
Цікаво, що згідно з журналістськими розслідуваннями, кремлівський диктатор намагається приховувати місце своєї роботи та проведення зустрічей, використовуючи одразу кілька однаково облаштованих кабінетів.