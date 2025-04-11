Росія почала по-новому "підривати" Європу, – The Times попередив про загрозу

Після початку великого вторгнення в Україну країни Європи ліквідували у себе шпигунські мережі Москви шляхом висилки більшості російських дипломатів. Тоді Кремль звернувся до нової моделі саботажу

Москва почала укладати контракти на проведення операцій у Європі, починаючи від вандалізму і закінчуючи вбивствами. Кількість таких атак в Європі потроїлася між 2023 і 2024 роками, передає 24 Канал із посиланням на The Times.

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Нова форма шкідництва Кремля у Європі

Ці атаки включають, зокрема, збиття вантажних літаків за допомогою запалювальних пристроїв, схованих у посилках. Так, нагадаємо, що у липні 2024 року сталося два вибухи на складах логістичної компанії DHL – у німецькому Лейпцигу та англійському Бірмінгемі. В обох випадках детонація ставалася з посилками, які доставляли цивільними літаками. За планом росіян, вибухи мали статися під час польоту.

Наразі значна частина російських операцій спрямована на підрив підтримки України з боку Заходу. Нещодавно в Австрії було викрито масштабну російську дезінформаційну кампанію проти нашої країни. Вона полягала у розповсюджені наклейок і графіті з вигаданими ультраправими українськими гаслами.

У подібний спосіб окупанти прагнули дискредитувати Партію зелених, яка жорстко виступає проти Росії, напередодні парламентських виборів у Німеччині. Так, невідомі розпилювали у вихлопні труби автомобілів швидкозастигаючу піну і залишали на місці події листівки, схожі на листівки Партії зелених.

Є припущення, що Росія причетна до масових вбивств у Німеччині. Так, перед виборами у країні сталася серія ножових нападів і наїздів автівок на людей. Зловмисниками виявлялися мігранти. Кремль у такий спосіб домагався збільшення підтримки праворадикальної та проросійської партії "Альтернатива для Німеччини".

Для скоєння злочинів Росія винаймає дрібних злочинців, яким платить кілька тисяч євро готівкою або в цифровій валюті, яку неможливо відстежити.

Автор статті Едвард Лукас, письменник і консультант, який спеціалізується на питаннях європейської та трансатлантичної безпеки, вважає, що європейські суспільства є легкою здобиччю для всіх видів російських атак. Також країнам Європи бракує механізмів, щоб змусити Росію відмовитися від диверсій.