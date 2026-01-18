Хочуть створити передумови війни з Європою, – ISW про польоти росіян у небі країн НАТО

У відповідь на це сили НАТО знову були приведені в бойову готовність. Про таке йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), подробиці передає 24 Канал.

Як повідомило Командування повітряних сил НАТО, у п'ятницю, 16 січня, італійські винищувачі Eurofighter Typhoon, дислоковані в Естонії, підіймалися в небо для перехоплення російського багатоцільового амфібійного літака Бе-200.

Він просто посеред дня наближався до акваторії Балтійського моря. Цей інцидент став черговим елементом системної активності російської військової авіації поблизу кордонів НАТО або з порушенням його повітряного простору та, ймовірно, має на меті перевірку швидкості та ефективності реагування Альянсу.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що такі дії є частиною посилення Росією так званої "фази нуль". Йдеться про кампанію з дестабілізації Європи, підриву єдності НАТО та формування політичних, інформаційних і психологічних передумов для можливого майбутнього воєнного протистояння з Альянсом.

Варто зауважити, що ще з осені 2025 року російські дрони стали частими гостями в небі європейських країн. Зокрема безпілотники помічали й над військовими базами. Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл переконаний, що Росія намагається психологічно тиснути на європейські держави, змушуючи їх зосереджуватися на власній безпеці замість посилення допомоги Україні. Водночас дії НАТО у цій сфері, на жаль, залишаються недостатньо рішучими.

Що ще відомо про кремлівські провокації у Європі?