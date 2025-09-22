Рада Безпеки ООН 22 вересня проведе засідання щодо інциденту з російськими винищувачами, які порушили повітряний простір Естонії. Наступного дня, 23 вересня, цю тему обговорюватимуть посли країн НАТО.

До цього Радбез ООН вже збирався через російські безпілотники у Польщі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Guardian.

Що відомо про заплановане засідання Радбезу ООН та послів НАТО?

Засідання в Радбезі стане вже другим за останні 10 днів, присвяченим дедалі агресивнішим діям Росії. Раніше ініціатором зустрічі виступила Польща після появи російських безпілотників у своєму небі.

Окремо союзники по НАТО зберуться 23 вересня, щоб розглянути естонський запит у межах статті 4 Північноатлантичного договору. Цей механізм передбачає проведення консультацій між усіма членами Альянсу, якщо будь-яка країна вважає, що під загрозою опинилися її безпека, незалежність чи територіальна цілісність.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що російські провокації з літаками – це однозначна розвідка. Росія перевіряє готовність європейських систем ППО та рішучість Європи реагувати.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?