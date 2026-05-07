ЄС відповів на російські погрози завдати ударів по Києву 9 травня
- Росія закликала іноземні держави евакуювати дипломатів з Києва, погрожуючи ударами, якщо Україна зірве святкування "Дня перемоги" у Москві.
- Європейський Союз не буде евакуювати послів з Києва, незважаючи на погрози Росії атакувати місто 9 травня.
Відповідь ЄС озвучив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні у четвер, 7 травня. Про це повідомляє "Українська правда".
Що заявив Європейський Союз?
Росія закликала іноземні держави евакуювати з Києва своїх дипломатів і погрожувала вдарити по місту, якщо Україна зірве святкування 9 травня у Москві. Кремль в односторонньому порядку оголосив перемир’я 8 – 9 травня. Україна запропонувала повне припинення бойових дій з ночі середи 6 травня. Західні партнери України, серед яких Німеччина та Норвегія, підтримали українську ініціативу, проте Росія не погодилась.
Ель-Ануні заявив, що Євросоюз не буде проводити евакуацію своїх послів з Києва. Він назвав російські погрози частиною безрозсудної ескалаційної тактики Кремля, яка, втім, не вплине на позицію Союзу.
Чиновник розповів, що за останні роки Росія вже завдавала шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включно з делегацією ЄС. Також він нагадав, що Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян, і що, на жаль, це стало щоденною реальністю.
Речник ЄС сказав, що Москва намагається перекласти на Київ провину за власну загарбницьку війну.
Незважаючи на довготривалі спроби України закликати до припинення вогню та миру, включно з нещодавньою пропозицією президента Зеленського, Росія ніколи не виявляла жодного серйозного наміру зупинити війну, а натомість продовжує ескалацію та вбивства,
– заявив Ануар Ель-Ануні.
Зверніть увагу! Полковник Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон Гордон в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що прагнення України вступити в НАТО, найімовірніше, не реалізується в короткостроковій перспективі. Проте вступ у Європейський Союз він вважає дуже реальним. Колишній військовий називає членство України в ЄС – потужною гарантією безпеки, яка за значенням поступається хіба що Північноатлантичному альянсу. Гордон вважає, якщо вдасться укласти угоду, щоб якомога швидше інтегрувати Україну в ЄС, це було б вигідно всім.
Що відбувається напередодні 9 травня?
Росіяни оголосили про випробування на полігоні "Кура", який використовують для відпрацювання ударів ракетами, що здатні нести ядерний заряд. У такий спосіб Кремль погрожує Україні через можливі удари на 9 травня.
Радник Офісу Президента пояснив, що пріоритетом України є не удар по Москві, а знищення ресурсів ворога. Головними цілями він назвав інфраструктуру нафтоперевалки та хімічну галузь, щоб обмежити заробітки Росії на енергетичних ринках та знищити її військові можливості.
Проте російські спецслужби заявляють про додаткові заходи через нібито "терористичні загрози" з боку України. Наприклад акцію "Безсмертний полк" частково проведуть в онлайн-форматі.