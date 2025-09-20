Кремль продовжує повітряні провокації у Європі. 19 вересня російські винищувачі залетіли до Естонії та загрозливо низько пролетіли над економічною зоною Польщі у Балтійському морі.

Відомо, що три ворожі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою поблизу острова Вайндлоо приблизно на 12 хвилин. Літаки залетіли на територію країни НАТО на глибину менше ніж 10 кілометрів, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

Навіщо Москва запускає свої дрони та літаки у Європу?

У відповідь на дії росіян були підняті італійські винищувачі F-35, а також шведські та фінські літаки швидкого реагування. Вони "провели" російські літаки-порушники до Калінінградської області.

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна зауважив, що це вже четвертий випадок, коли окупанти порушують повітряний простір країни. Однак цей інцидент порівняно з попередніми є "безпрецедентно зухвалим".

Довідка: Російська військова авіація вже порушувала повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо 2 червня та 7 вересня, а також на південний захід від острова поблизу Юмінда 13 травня.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив, що Естонія ініціювала консультації відповідно до статті 4 Статуту НАТО.

До слова, того ж дня Польща заявила про те, що два російські винищувачі здійснили низький проліт над видобувною платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Ця платформа належить до польської економічної зони.

Інститут вивчення війни продовжує вважати, що Росія навмисно намагається перевірити здатність НАТО реагувати на повітряні вторгнення, щоб використати ці знання у можливих майбутніх конфліктах проти Альянсу.

Нагадаємо, що інцидентам із винищувачами передувало масове вторгнення дронів у Польщу 10 вересня і заліт одного безпілотника на територію Румунії 13 вересня.

Кремль продовжує заперечувати свою відповідальність вторгнення безпілотників у Польщу. У російському МЗС кажуть, що нібито немає доказів вважати, що це провина окупантів.

Як у світі відреагували на заліт російських винищувачів до Естонії?