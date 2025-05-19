Україні та союзникам не сподобається, – Sky News про результати розмови Трампа з Путіним

19 травня Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову. За її підсумками, президент США заявив, що Росія та України мають негайно почати переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Відомо, що після розмови із Путіним Трамп проінформував про її результати Володимира Зеленського та низку європейських лідерів, передає 24 Канал.

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Що відомо

Першим свою версію дзвінка переповів Путін. За його словами, Трамп не погрожував Росії санкціями. Ба більше, президент США заявив, що Москва нібито "виступає за мирне врегулювання кризи".

Я думаю, що європейські лідери та Україна будуть дуже розчаровані тим, що Дональд Трамп, схоже, не чинив більшого тиску на Владіміра Путіна,

– сказав московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт.

Київ та його союзники сподівалися, що саме ця розмова стане тією миттю, коли Дональд Трамп виконає свої погрози чинити тиск на Путіна і підштовхне його до припинення вогню.

З огляду на це, заява диктатора може стривожити Європу. Адже вона, вочевидь, означає чергове затягування часу з боку Росії та ухилення від вимог щодо 30-денного припинення вогню.

Беннетт зауважив, що попри тривалість розмови, схоже, що насправді мало що змінилося.

"Складається враження, що вона не наблизила сторони до мирної угоди або навіть до припинення вогню в Україні", – сказав він.

Заява Путіна про те, що припинення вогню можливе після досягнення домовленостей, — це "практично те саме, що Росія говорить уже протягом останніх двох місяців".

Слова диктатора про готовність розробити з Україною меморандум про майбутню мирну угоду, пояснює Беннетт, насправді лише означає, що переговори триватимуть.