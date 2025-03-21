Є 3 причини, чому Трамп може підігравати Путіну

Західний світ сьогодні розколотий на США, які готові взаємодіяти з Путіним, і на Європу, яка вимушена захищатися від нього як від агресора. Нещодавня телефонна розмова Трампа з російським диктатором стала черговим кроком для зближення США і Росії, чим занепокоєний ЄС.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в етері 24 Каналу озвучив декілька основних причин, чому, на його думку, американський президент фактично підтримує очільника Кремля.

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Що об'єднує Трампа і Путіна?

Перша причина схильності Трампа до Путіна, як зазначив Яковенко, полягає в тому, що вони є духовними близнюками, мають спільні цінності, вважають, що більше прав у того, хто сильніший. Об'єднують їх в тому числі імперські настрої, бажання захопити чужі території, відчуття ненависті та зневаги до ліберальної демократії.

"Обидва – це типові політики фашистського типу. Путін і Трамп відчувають свою близькість, духовну і політичну спорідненість, тому їм комфортно у спілкуванні один з одним. Зверніть увагу, з якою повагою ці дві людини говорять один про одного, тільки комплементарні слова і відгуки, ніякої критики не почуєте", – зауважив Яковенко.

Трамп вбачає вигоду в партнерстві з Росією

Друга причина прихильності президента США до російського диктатора проглядається у тому, що в нього є комерційні інтереси, які він хотів би задовольнити через взаємодію з Путіним.

Він розуміє, що економічна співпраця з Путіним йому вигідніша, ніж з Україною, яка вся перебуває у зоні ураження, тому туди привести інвесторів та забудовників буде доволі складно,

– пояснив Яковенко.

Розмова Трампа з Путіним, яка відбулась 18 березня, як звернув увагу російський опозиційний журналіст, передбачала не тільки обговорення миру, а й планів економічної співпраці між США та Росією. Тобто, Трамп готується до того, аби разом з Путіним освоювати російські надра, відновлювати роботу газопроводу "Північний потік – 2". Це, зі слів Яковенка, означає, що він збирається наповнювати бюджет Путіна, тим самим підтримуючи ВПК агресора.

З іншого боку, він не дуже розуміє, що те, що відбувається в сьогоднішній Росії, робить неможливим приведення туди серйозних компаній,

– вважає Яковенко.

Про відсутність негативу до Путіна

Прагнення Трампа налагодити відносини з очільником Кремля пояснюється й тим, що він взагалі немає серйозної ціннісної основи. Яковенко впевнений, що американському президенту байдуже, що в Росії: демократія, диктатура чи фашизм.

В нього немає відторгнення, бар'єра у співпраці з Путіним. Ми маємо справу, коли з обох боків океану виникли два політичних діячі фашистського типу, вони звісно тягнуться один до одного,

– озвучив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст нагадав про ситуацію, яка склалася перед Другою світовою війною, коли теж два диктатори (Сталін і Гітлер) намагалися певним чином співпрацювати, але потім між ними виникла війна, тому що, з його слів, вони перебували поблизу і в них були очевидні розбіжності щодо територій. На відміну від тієї ситуації Трампа і Путіна розділяє океан. Тому, за переконанням Яковенка, проблеми зіткнення на одній території в них немає і вони цілком ймовірно зможуть співпрацювати.

Зазначимо, політтехнолог Михайло Шейтельман, аналізуючи нещодавню телефонну бесіду Трампа і Путіна, назвав 2 деталі, які, на його думку, не сподобались президенту США. Зокрема те, що розмова тривала надто довго і те, що він не почув конкретні відповіді. У своїй оцінці політтехнолог опирався на інформацію, яку прочитав у книзі Трампа "Мистецтво укладати угоду".