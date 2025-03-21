Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала озвучил несколько основных причин, почему, по его мнению, американский президент фактически поддерживает главу Кремля.

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Что объединяет Трампа и Путина?

Первая причина склонности Трампа к Путину, как отметил Яковенко, заключается в том, что они являются духовными близнецами, имеют общие ценности, считают, что больше прав у того, кто сильнее. Объединяют их в том числе имперские настроения, желание захватить чужие территории, чувство ненависти и презрения к либеральной демократии.

"Оба – это типичные политики фашистского типа. Путин и Трамп чувствуют свою близость, духовное и политическое родство, поэтому им комфортно в общении друг с другом. Обратите внимание, с каким уважением эти два человека говорят друг о друге, только комплементарные слова и отзывы, никакой критики не услышите", – заметил Яковенко.

Трамп видит выгоду в партнерстве с Россией

Вторая причина приверженности президента США к российскому диктатору просматривается в том, что у него есть коммерческие интересы, которые он хотел бы удовлетворить через взаимодействие с Путиным.

Он понимает, что экономическое сотрудничество с Путиным ему выгоднее, чем с Украиной, которая вся находится в зоне поражения, поэтому туда привести инвесторов и застройщиков будет довольно сложно,

– пояснил Яковенко.

Разговор Трампа с Путиным, который состоялся 18 марта, как обратил внимание российский оппозиционный журналист, предусматривал не только обсуждение мира, но и планов экономического сотрудничества между США и Россией. То есть, Трамп готовится к тому, чтобы вместе с Путиным осваивать российские недра, возобновлять работу газопровода "Северный поток – 2". Это, по словам Яковенко, означает, что он собирается наполнять бюджет Путина, тем самым поддерживая ВПК агрессора.

С другой стороны, он не очень понимает, что то, что происходит в сегодняшней России, делает невозможным вероятность привести туда серьезные компании,

– считает Яковенко.

Об отсутствии негатива к Путину

Стремление Трампа наладить отношения с главой Кремля объясняется и тем, что он вообще не имеет серьезной ценностной основы. Яковенко уверен, что американскому президенту безразлично, что в России: демократия, диктатура или фашизм.

У него нет отторжения, барьера в сотрудничестве с Путиным. Мы имеем дело, когда по обе стороны океана возникли два политических деятеля фашистского типа, они конечно тянутся друг к другу,

– озвучил Яковенко.

Российский оппозиционный журналист напомнил о ситуации, которая сложилась перед Второй мировой войной, когда тоже два диктатора (Сталин и Гитлер) пытались определенным образом сотрудничать, но потом между ними возникла война, потому что, с его слов, они находились поблизости и у них были очевидные разногласия по территориям. В отличие от той ситуации Трампа и Путина разделяет океан. Поэтому, по убеждению Яковенко, проблемы столкновения на одной территории у них нет и они вполне вероятно смогут сотрудничать.

Отметим, политтехнолог Михаил Шейтельман, анализируя недавнюю телефонную беседу Трампа и Путина, назвал 2 детали, которые, по его мнению, не понравились президенту США. В частности то, что разговор длился слишком долго и то, что он не услышал конкретные ответы. В своей оценке политтехнолог опирался на информацию, которую прочитал в книге Трампа "Искусство заключать сделку".