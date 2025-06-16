После скандальной речи Алексея Росликова на русском языке, которую он назвал "своим родным", его несколько раз предупреждали, однако он продолжил свою риторику. Теперь ему грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LSM.

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Что известно о задержании Росликова

В понедельник, 16 июня, Служба госбезопасности Латвии провела задержание лидера партии "Стабильность!", бывшего депутата Сейма Алексе я Росликова. Известно, что он недавно был избран в Рижский горсовет, но уже успел попасть в скандал из-за своей публичной позиции.

Причиной задержания стали заявления политика во время парламентского заседания 5 июня. Тогда он выступил против рассмотрения документа об осуждении русификации Латвии в советские времена – и завершил выступление возгласом на русском языке: "Наших больше, наш язык – русский!"

Какие обвинения выдвинули политику

Служба госбезопасности открыла уголовное производство 9 июня. Росликова подозревают в пособничестве государству-агрессору – Россия – в ее действиях против Латвии. Речь идет о части 1 статьи 81 и статье 78 Уголовного закона Латвии.

По данным ведомства, в действиях политика усматриваются признаки не только пособничества, но и разжигания национальной вражды и ненависти. Именно за эти статьи он может получить наказание в виде до 20 лет лишения свободы.

Хотя сам Алексей утверждает, что его преследуют за "языковую позицию", но латвийские правоохранители настаивают, что речь идет не о самом факте использования языка, а о поддержке нарративов государства-агрессора. Политика ранее уже неоднократно предупреждали об уголовной ответственности за публичные заявления.

Центр государственного языка Латвии открыл отдельное административное дело из-за нарушения языкового закона. Кроме того, жалобы на действия Росликова подали несколько депутатов. Однако как депутат Рижского горсовета он уже не подпадает под регламентные ограничения Сейма.

Служба госбезопасности не раскрывает деталей относительно процессуальных действий. Известно, что Росликова задержали утром 16 июня. По состоянию на сейчас продолжается расследование, результаты которого могут стать прецедентом в вопросе языковой политики и безопасности в Латвии.