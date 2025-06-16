Після скандальної промови Алексєя Рослікова російською мовою, яку він назвав "своєю рідною", його кілька разів попереджали, однак він продовжив свою риторику. Тепер йому загрожує до 20 років ув'язнення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LSM.

Читайте також Балтійські країни опублікували спільну заяву на підтримку вступу України в ЄС і НАТО

Що відомо про затримання Рослікова

У понеділок, 16 червня, Служба держбезпеки Латвії провела затримання лідера партії "Стабільність!", колишнього депутата Сейму Алексєя Рослікова. Відомо, що він нещодавно був обраний до Ризької міськради, але вже встиг потрапити у скандал через свою публічну позицію.

Причиною затримання стали заяви політика під час парламентського засідання 5 червня. Тоді він виступив проти розгляду документа про засудження русифікації Латвії в радянські часи – і завершив виступ вигуком російською мовою: "Наших більше, наша мова – російська!"

Які обвинувачення висунули політику

Служба держбезпеки відкрила кримінальне провадження 9 червня. Рослікова підозрюють у пособництві державі-агресору – Росія – у її діях проти Латвії. Йдеться про частину 1 статті 81 та статтю 78 Кримінального закону Латвії.

За даними відомства, в діях політика вбачаються ознаки не лише пособництва, але й розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Саме за ці статті він може отримати покарання у вигляді до 20 років позбавлення волі.

Хоча сам Алексєй стверджує, що його переслідують за "мовну позицію", але латвійські правоохоронці наполягають, що йдеться не про сам факт використання мови, а про підтримку наративів держави-агресора. Політика раніше вже неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за публічні заяви.

Центр державної мови Латвії відкрив окрему адміністративну справу через порушення мовного закону. Крім того, скарги на дії Рослікова подали кілька депутатів. Однак як депутат Ризької міськради він вже не підпадає під регламентні обмеження Сейму.

Служба держбезпеки не розкриває деталей щодо процесуальних дій. Відомо, що Рослікова затримали вранці 16 червня. Станом на зараз триває розслідування, результати якого можуть стати прецедентом у питанні мовної політики та безпеки в Латвії.