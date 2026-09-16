Как сообщает DW со ссылкой на заявление специального посланника президента США Джона Коула, соответствующие договоренности удалось достичь в ходе его встречи с Александром Лукашенко 15 сентября.

Каковы подробности договоренности?

Стороны заключили промежуточное соглашение и согласовали дальнейший план решения спорных вопросов.

По словам американского дипломата, решение об увольнении людей белорусская сторона приняла в качестве жеста доброй воли. В то же время США сразу ответили смягчением экономических ограничений в отношении двух больших государственных компаний.

Когда все вопросы будут решены и согласованы обеими сторонами, состоится дополнительное освобождение лиц и отмена санкций в отношении белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры,

– подчеркнул Джон Коул.

Правозащитники белорусской организации "Вясна" отметили, что родственники некоторых заключенных узнали о возможности забрать своих близких из колоний уже вечером 15 сентября. Ожидается, что первая группа политзаключенных выйдет на свободу уже в ближайшее время.

Перспективы дальнейших переговоров между Вашингтоном и Минском

Представитель США подчеркнул, что в ходе переговоров в Минске стороны также затронули вопросы двусторонней повестки дня и международной безопасности.

Дальнейшее снятие санкций будет напрямую зависеть от выполнения согласованных условий и последующих шагов белорусского режима.

Ранее Джон Коул отмечал, что переговорная группа стремится существенно расширить списки освобожденных лиц. По его словам, общее количество граждан, вышедших на свободу в рамках этого диалога, уже приближается к тысяче человек.

Напомним, ранее мы писали, что вопрос смягчения санкций является частью более широкого диалога между США и Беларусью.

Накануне Минск также поднимал вопрос о разблокировании средств в американских банках, однако о полном снятии основных ограничений, введенных в 2020 и 2022 годах, пока речь не идет.