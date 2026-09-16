Як повідомляє DW з посиланням на заяву спецпосланця президента США Джона Коула, відповідних домовленостей вдалося досягти під час його зустрічі з Олександром Лукашенком 15 вересня.

Які подробиці домовленості?

Сторони уклали проміжну угоду та узгодили подальший план розв'язання спірних питань.

За словами американського дипломата, рішення про звільнення людей білоруська сторона ухвалила як жест доброї волі. Водночас США одразу відповіли пом'якшенням економічних обмежень для двох великих державних компаній.

Коли всі питання будуть вирішені та узгоджені обома сторонами, відбудеться додаткове звільнення осіб і скасування санкцій щодо білоруських компаній. Ми продовжимо наші переговори,

– підкреслив Джон Коул.

Правозахисники білоруської організації "Вясна" зазначили, що родичі деяких ув'язнених дізналися про можливість забрати своїх близьких із колоній вже ввечері 15 вересня. Очікується, що перша група політв'язнів вийде на волю вже незабаром.

Перспективи подальших переговорів між Вашингтоном і Мінськом

Представник США наголосив, що під час переговорів у Мінську сторони також порушили питання двостороннього порядку денного та міжнародної безпеки.

Подальше зняття санкцій напряму залежатиме від виконання узгоджених умов та наступних кроків білоруського режиму.

Раніше Джон Коул зазначав, що переговорна група прагне суттєво розширити списки звільнених осіб. За його словами, загальна кількість громадян, які вийшли на волю в межах цього діалогу, вже наближається до тисячі осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що питання пом'якшення санкцій є частиною ширшого діалогу між США та Білоруссю.

Напередодні Мінськ також порушував питання розблокування коштів у американських банках, проте про повне зняття основних обмежень, запроваджених у 2020 та 2022 роках, наразі мова не йде.