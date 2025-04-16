Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес, передает 24 Канал.

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Какая угроза со стороны России

По его словам, если Россия увидит разъединение Европы, она может усилить свои агрессивные действия, но пока Украина сопротивляется, укрепляется европейская совместная оборона, предоставляется оружие Украине, Россия вряд ли сможет расширить свои нападения, потому что пока "завязла" в войне в Украине.

Экс-командующий также прокомментировал сообщения о возможном выходе США из НАТО. По мнению генерала, американские чиновники не одобрят этого, поскольку уже некоторые конгрессмены, в частности даже республиканцы, начинают сопротивляться этому и выступают против.

Ну как же это, США выйдут из НАТО. Мы такие имеем обширные интересы, огромные экономические интересы. Очень много американцев живет и работает в Европе, и мы зависим от этой экономической силы. Мы заинтересованы. Я не убежден, что он готов вот так взять и выйти из Европы, из НАТО,

– заявил он.

В то же время он выразил уверенность в том, что в ближайшие годы произойдет сокращение присутствия США в Европе из-за изменения приоритетов Вашингтона. В частности, в контексте Азиатско-Тихоокеанского региона и бюджета, поскольку администрация хочет "сократить расходы, где только можно".

К слову, недавно The Times писало, что хоть страны Европы ликвидировали у себя шпионские сети Москвы путем высылки большинства российских дипломатов, все же Кремль обратился к новой модели саботажа Москва начала заключать контракты на проведение операций в Европе, начиная от вандализма и заканчивая убийствами.