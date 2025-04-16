Про це в етері КИЇВ24 розповів генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, передає 24 Канал.

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Яка загроза з боку Росії

За його словами, якщо Росія побачить роз'єднання Європи, вона може посилити свої агресивні дії, але поки Україна чинить опір, зміцнюється європейська спільна оборона, надається зброя Україні, Росія навряд чи зможе розширити свої напади, бо поки "зав'язла" у війні в України.

Екскомандувач також прокоментував повідомлення стосовно можливого виходу США з НАТО. На думку генерала, американські посадовці не схвалять цього, оскільки вже деякі конгресмени, зокрема навіть республіканці, починають чинити опір цьому та виступають проти.

Ну як же це, США вийдуть з НАТО. Ми такі маємо розлогі інтереси, величезні економічні інтереси. Дуже багато американців живе і працює в Європі, і ми залежимо від цієї економічної сили. Ми зацікавлені. Я не переконаний, що він готовий отак узяти й вийти з Європи, з НАТО,

– заявив він.

Водночас він висловив упевненість у тому, що найближчими роками відбудеться скорочення присутності США у Європі через зміну пріоритетів Вашингтону. Зокрема, у контексті Азійсько-Тихоокеанського регіону і бюджету, оскільки адміністрація хоче "скоротити витрати, де лише можна".

До слова, нещодавно The Times писало, що хоч країни Європи ліквідували у себе шпигунські мережі Москви шляхом висилки більшості російських дипломатів, все ж Кремль звернувся до нової моделі саботажу Москва почала укладати контракти на проведення операцій у Європі, починаючи від вандалізму та закінчуючи вбивствами.