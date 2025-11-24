Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Сколько раз Зеленский благодарил Трампа?

В CNN собрали заявления лидера Украины на фоне упреков Трампа о якобы "неблагодарности".

Президент Украины много раз благодарил США за поддержку с момента начала Россией полномасштабного вторжения и неоднократно выражал благодарность лично Трампу с момента его повторного избрания прошлой осенью.

Зеленский говорил об этом в социальных сетях, иногда помечая учетную запись Трампа. Он говорил это Трампу с глазу на глаз. Он говорил это назначенцам лидера США и членам Конгресса. Он говорил это в Украине, в США и в других странах.

Собственно, Зеленский сказал это и на прошлой неделе.

"Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу", – сказал Зеленский министру армии Дэну Дрисколлу на прошлой неделе в Киеве.

Менее чем через 3 часа после того, как Трамп опубликовал в воскресенье утром свое ложное заявление о якобы неспособности Зеленского выразить благодарность, лидер Украины написал в социальной сети X: "Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая – начиная с Javelin – спасает жизни украинцев".

Однако это не было чем-то необычным, поскольку Зеленский опубликовал более 40 высказываний благодарности США и их лидерам только на платформе X.

По данным издания, Зеленский выражал благодарность США десятки раз, по меньшей мере 78. Журналисты привели ряд примеров с момента начала Россией полномасштабного вторжения в начале 2022 года.

Медийщики заметили, что этот список не претендует на исчерпывающую, поскольку они не рассматривали большинство заявлений, сделанных Зеленским на украинском языке во время войны. Они включили несколько случаев, когда Офис Президента публиковали заявления, в которых говорится о том, что он выразил благодарность США во время частной встречи, поскольку сами эти отчеты служат публичным выражением благодарности.

Вот несколько примеров:

"Я благодарен президенту Трампу за тесное сотрудничество с Соединенными Штатами", - написал Зеленский в сентябре.

"Мы благодарны (Трампу) за все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", – написал он в августе.

"Я поздравил президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Мы – в Украине – благодарны за всю оказанную поддержку", – написал он 4 июля.

"Я благодарен президенту Трампу", – опубликованное сообщение Зеленского после разговора с Трампом в мае.

Обвинения Трампа в "отсутствии благодарности": основное