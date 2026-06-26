Букингемский и Кенсингтонский дворцы опубликовали информацию о доходах и налогах членов королевской семьи в четверг, 25 июня. Об этом пишет Bloomberg.

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Каково состояние королевской семьи?

Король добровольно уплатил 12,9 миллиона фунтов стерлингов (17 миллионов долларов США), а его сын — 7,76 миллиона фунтов стерлингов (более 10 миллионов долларов) в качестве налога на доходы физических лиц и прирост капитала за 2024–2025 налоговый год.

Букингемский дворец не раскрыл ставку налога, который уплачивает король. Однако последние отчеты герцогства Ланкастер, являющегося основным источником личного дохода короля, показывают, что он получил 26,5 миллиона фунтов стерлингов дивидендов в 2024–2025 годах (почти 35 миллионов долларов).

В отчете принца говорится, что он "уплачивает самую высокую ставку налога на доходы физических лиц и прирост капитала со всех своих личных доходов".

Отмечается, что налоговые расходы короля Чарльза выросли с 11,7 миллиона фунтов стерлингов в 2023–2024 годах, а общие расходы принца Уильяма сократились с 8,34 миллиона фунтов стерлингов в том же году. Это составляет более 15,5 и 11 миллионов долларов соответственно.

"Хотя королевские финансы порой могут казаться сложными, базовая система в принципе понятна, закреплена законодательно и совершенствовалась с течением времени, чтобы обеспечить монарху возможность служить независимо, подотчетно и в долгосрочных интересах нации", – отметили в казначействе короля.

Активы короля варьируются от замков до русел рек, что ставит его в ряд самых богатых людей мира. Однако состояние монарха также связано с давними соглашениями, которые совершенно отличаются от тех, что применяются к большинству других состоятельных семей.

Для выполнения своих официальных обязанностей королевская семья финансируется за счёт Суверенного гранта — ежегодной единовременной выплаты, предусмотренной соглашением 1760 года между монархом и правительством Великобритании.

Обычно это составляет до четверти дохода от Имущества Короны — обширной группы земель и недвижимости в Великобритании, к владениям которой относится Риджент-стрит — известная торговая зона с элитными бутиками и знаменитым магазином игрушек Hamleys.

К слову, в начале июня СМИ сообщили, что король Чарльз III выселяет принцесс Беатрис и Евгению из королевских резиденций. Соответствующее решение связано с тем, что король Чарльз III планирует более эффективно использовать дворцовые владения. Во дворце уверяют, что речь не идет о наказании принцесс.