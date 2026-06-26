Букінгемський та Кенсінгтонський палаци опублікували інформацію про статки та податки монарших осіб у четвер, 25 червня. Про це пише Bloomberg.

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Які статки має королівська сім'я?

Король добровільно сплатив 12,9 мільйона фунтів стерлінгів (17 мільйонів доларів США), а його син – 7,76 мільйона фунтів стерлінгів (понад 10 мільйонів доларів) податку на доходи фізичних осіб та приріст капіталу за 2024 – 2025 податковий рік.

Букінгемський палац не розкрив ставку податку, який сплачує король. Але останні звіти герцогства Ланкастер, що є основним джерелом особистого доходу короля, показують, що він отримав 26,5 мільйона фунтів стерлінгів дивідендів у 2024 – 2025 роках (майже 35 мільйонів доларів).

У звіті принца йдеться, що він "сплачує найвищу ставку податку на доходи фізичних осіб та приріст капіталу з усіх своїх особистих доходів".

Зазначається, що податкові витрати короля Чарльза зросли з 11,7 мільйона фунтів стерлінгів у 2023 – 2024, а загальні витрати принца Вільяма зменшилися з 8,34 мільйона фунтів стерлінгів того ж року. Це понад майже 15,5 та 11 мільйонів доларів.

"Хоча королівські фінанси іноді можуть здаватися складними, базова система в принципі зрозуміла, структурована законодавчо та вдосконалена з часом, щоб забезпечити монарху можливість служити незалежно, підзвітно та в довгострокових інтересах нації", – зауважили у скарбниці короля.

Активи короля варіюються від замків до русел річок, що ставить його серед найбагатших людей світу. Однак статки монарха також є пов'язаними давніми угодами, які зовсім відрізняються від тих, що застосовуються до більшості інших заможних родин.

Для виконання своїх офіційних обов'язків королівська родина фінансується за рахунок Суверенного гранту, щорічної одноразової виплати, отриманої з угоди 1760 року між монархом та урядом Великої Британії.

Зазвичай це становить до чверті прибутку від Маєтку Корони, великої групи земель та нерухомості у Великій Британії, до чиїх володінь належить Ріджент-стріт – відома торгова зона з елітними бутиками та знаменитим магазином іграшок Hamleys.

До слова, на початку червня ЗМІ повідомили, що король Чарльз III виселяє принцес Беатріс та Євгенію з королівських резиденцій. Відповідне рішення пов'язане з тим, що король Чарльз III планує більш ефективно використовувати палацові володіння. У палаці запевняють, що йдеться не про покарання принцес.