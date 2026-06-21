Про це повідомляє ВВС.

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Чому Чарльз ІІІ розкриває свої доходи?

Уперше буде розкрито загальну суму податків, які король сплатив за фінансовий рік 2024 – 2025. До звіту увійдуть відомості про податок на доходи від герцогства Ланкастер, прибутки від особистих інвестицій, а також доходи, отримані від приватних королівських маєтків, зокрема Сандрінгема та Балморала.

Хоча британські монархи юридично не зобов'язані сплачувати податок на прибуток, податок на приріст капіталу чи податок на спадщину щодо майна, отриманого від попереднього монарха, Чарльз добровільно дотримується цієї практики. Зокрема, він сплачує податок на прибуток та податок на приріст капіталу з реалізації особистих активів.

Особливу увагу привертає герцогство Ланкастер – великий портфель земельних володінь та нерухомості, який забезпечує основну частину приватного доходу британського монарха. За підсумками минулого року прибуток герцогства оцінювався приблизно у 24 мільйони фунтів стерлінгів. До його активів входять земельні угіддя на півночі Англії, комерційна нерухомість та об'єкти в центральних районах Лондона.

У Букінгемському палаці заявляють, що відтепер інформація про податкові платежі монарха публікуватиметься щороку. Представники королівського двору наголошують, що цей крок відповідає прагненню сучасної монархії бути більш відкритою та підзвітною суспільству.

Після низки скандалів, пов'язаних із принцом Ендрю, у британському парламенті та громадському середовищі дедалі частіше лунали заклики до більшої прозорості у фінансових питаннях, пов'язаних із монархією.

Разом із податковими даними короля буде оприлюднено й деталі Суверенного гранту – механізму державного фінансування діяльності королівської родини. Ці кошти використовуються для оплати роботи персоналу, утримання історичних будівель, організації офіційних заходів та закордонних візитів членів монаршої сім'ї.

За останні роки розмір Суверенного гранту суттєво зріс і досяг рекордних 137,9 мільйона фунтів стерлінгів. Значна частина додаткових коштів спрямовувалася на масштабну реконструкцію Букінгемського палацу.

Чи справді фінансування королівської родини можуть зменшитись?

Водночас британські ЗМІ повідомляють, що уряд, Міністерство фінансів та королівський двір наразі переглядають механізм фінансування, і найближчим часом може бути оголошено про перше скорочення гранту з моменту його створення у 2012 році. Очікується також посилення парламентського контролю над королівськими фінансами.

Комітет з державних рахунків планує провести окреме розслідування щодо управління нерухомістю та орендними відносинами, пов'язаними з Королівським маєтком.

Додатковий суспільний резонанс викликала інформація про те, що принцеса Беатріс та принцеса Євгенія, які не виконують офіційних королівських обов'язків, проживали в об'єктах нерухомості на території Сент-Джеймського та Кенсінгтонського палаців, а витрати на оренду покривалися з особистих доходів короля.

У Букінгемському палаці переконані, що оприлюднення особистих податкових даних Чарльза III стане важливим сигналом відкритості та сприятиме зміцненню довіри громадськості до інституту монархії в умовах зростаючих вимог до фінансової підзвітності державних інституцій.