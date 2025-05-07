Президент Дональд Трамп 7 мая официально провозгласил этот праздник. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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8 мая – официальный праздник в США

Согласно соответствующей прокламации, которую подписал Дональд Трамп, в четверг, 8 мая, Соединенные Штаты впервые официально будут отмечать годовщину победы союзных государств над национал-социализмом и фашизмом и завершения Второй мировой войны в Европе.

В этот День победы во Второй мировой войне мы празднуем непревзойденную мощь, силу и могущество американских вооруженных сил и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних,

– говорится в документе.

Ранее американский лидер говорил, что победу во Второй мировой удалось достичь "только благодаря США".

Американская сторона тоже имела потери в той страшной войне, поэтому 8 мая – это очередная возможность отдать дань уважения всем тем, кто принес высшую жертву за свою нацию, свободу и выживание западной цивилизации.

Без жертвы наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы разительно иначе,

– отметил Трамп.

Напомним, Россия давно взяла на себя роль основного победителя Второй мировой войны и масштабно отмечает День победы. Однако такое "победобесие" не поддерживают в Европе. Так министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал попытки Путина присвоить победу над нацизмом, подчеркивая значительную роль других государств в завершении войны.