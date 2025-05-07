Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что другие американские президенты сразу пытались стабилизировать ситуацию, если где-то в мире мог возникнуть конфликт. Для этого они использовали экс-президентов или специальных посланников и т.д.

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Трамп довольно странно действует

Как отметил Рыбачук, Трамп постоянно рассказывает об ужасах войны. Но его администрации не удается достичь каких-то существенных результатов по прекращению войн.

У Трампа нет ярких персоналий, которые могли бы быть переговорщиками. У него все сконцентрировано на том, что мир затаит дыхание и будет слушать, что там скажет Трамп. Но плохие ребята уже поняли, что за этими заявлениями мало что стоит,

– отметил Рыбачук.

Сейчас становится все сложнее. Соединенные Штаты пока никак публично не реагируют на возможную новую войну между Индией и Пакистаном, а Израиль уже хочет захватить Сектор Газы. Также Иран не собирается прекращать разработку собственного ядерного оружия.

Обратите внимание! Трамп назвал эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном "позором". Он надеется, что все быстро закончится.

Добавим, вечером 6 мая произошло обострение конфликта между Пакистаном и Индией. Войска Индии атаковали якобы "объекты террористической инфраструктуры". В Пакистане уже сказали, что будут на это отвечать. Что происходит между Пакистаном и Индией – читайте в материале 24 Канала.