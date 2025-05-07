Президент Дональд Трамп 7 травня офіційно проголосив це свято. Про це пише 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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8 травня – офіційне свято у США

Згідно з відповідною прокламацією, яку підписав Дональд Трамп, у четвер, 8 травня, Сполучені Штати вперше офіційно відзначатимуть річницю перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі.

У цей День перемоги у Другій світовій війні ми святкуємо неперевершену міць, силу та могутність американських збройних сил і зобов'язуємося захищати наше священне право на свободу від усіх загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх,

– йдеться в документі.

Раніше американський лідер говорив, що перемогу в Другій світовій вдалося досягти "лише завдяки США".

Американська сторона теж мала втрати в тій страшній війні, тож 8 травня – це чергова нагода віддати шану всім тим, хто приніс найвищу жертву за свою націю, свободу та виживання західної цивілізації.

Без жертви наших американських солдатів ця війна не була б виграна, і наш світ сьогодні виглядав би разюче інакше,

– зазначив Трамп.

Нагадаємо, Росія давно взяла на себе роль основного переможця Другої світової війни та масштабно відзначає День перемоги. Однак таке "побєдобєсіє" не підтримують у Європі. Так міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував спроби Путіна привласнити перемогу над нацизмом, наголошуючи на значній ролі інших держав у завершенні війни.