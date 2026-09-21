Об этом сообщил Clash Report со ссылкой на слова политика.

Что сказал Венс о завершении войны в Украине?

Американский политик выразил уверенность в будущем урегулировании конфликта в ходе обсуждения вопросов международной безопасности. Он подчеркнул, что ключевой неопределенностью остаются именно временные рамки достижения финального результата.

Считаю ли я, что война в Украине в конечном итоге будет урегулирована? Да. Это лишь вопрос времени,

– заявил чиновник.

Что было известно ранее?

Заявление политика отражает текущие дискуссии в Вашингтоне относительно дальнейших сценариев развития событий в Восточной Европе. Американские чиновники регулярно поднимают вопрос о потенциальных параметрах достижения мира и прекращения активных боевых действий.

Буквально накануне, 20 сентября, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие ситуации на фронте. Стороны также договорились в ближайшее время провести личную встречу.

По словам Зеленского, переговоры были содержательными, а основное внимание в ходе них уделили конкретным шагам, которые могут способствовать снижению напряженности на поле боя.

Ранее же американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Киев с целью обсуждения путей достижения мира.