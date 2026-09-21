Слова політика передає Clash Report.

Що сказав Венс щодо завершення війни в Україні?

Американський політик висловив впевненість у майбутньому врегулюванні протистояння під час обговорення питань міжнародної безпеки. Він закцентував на тому, що ключовою невизначеністю залишаються саме часові рамки досягнення фіналу.

Чи вважаю я, що війна в Україні зрештою буде розв'язана? Так. Це лише питання часу,

– заявив посадовець.

Що було відомо раніше?

Заява діяча відображає поточні дискусії у Вашингтоні стосовно подальших сценаріїв розвитку подій у Східній Європі. Американські посадовці регулярно порушують питання потенційних параметрів досягнення миру та завершення активних бойових дій.

Буквально напередодні, 20 вересня, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальший розвиток ситуації на фронті. Сторони також домовилися найближчим часом провести особисту зустріч.

За словами Зеленського, переговори були змістовними, а основну увагу під час них приділили конкретним крокам, які можуть сприяти зниженню напруги на полі бою.

Раніше ж американські переговорники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ з метою обговорення шляхів досягнення миру.