Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, розмова виявилася змістовною та стосувалася конкретних кроків для зниження напруги на фронті.

Що сказав Зеленський?

Глава держави зазначив, що домовився зі своїм американським колегою про зустріч у Нью-Йорку. Він назвав її важливою для пошуку шляхів для мирного завершення війни.

Окрему увагу під час діалогу політики приділили питанням енергетичної та продовольчої безпеки, а також захисту цивільного населення.

Мирний трек – це пріоритет номер один,

– підкреслив Зеленський.

Він також подякував американській стороні за нещодавній візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. Президент зазначив, що під час цієї поїздки представники США змогли на власні очі оцінити ситуацію в Україні.

Окрім того, Зеленський подякував за підписання закону Ліндсі Грема. Він наголосив на готовності працювати разом з американською командою.

Нагадаємо, що дипломатичні відомства обох країн активно працюють над проведенням майбутнього саміту. Зокрема, у МЗС підтвердили підготовку до зустрічі у Нью-Йорку, наголосивши на важливості формування результативного порядку денного.