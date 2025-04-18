Кроме того, подобные поставки осуществляются и Украине. Об этом говорится в расследовании Yle, передает 24 Канал.

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Что известно о поставках

Министерство обороны Финляндии начало засекречивать лицензии на экспорт военной техники. В частности, информацию об экспортере, конечном потребителе и самой технике.

Это существенное изменение, ведь ранее данные об экспорте военной техники были публичной информацией. По информации Yle, первая засекреченная лицензия на оборонное оборудование была предоставлена Израилю в июне 2021 года.

В общем, по состоянию на июнь 2021 года минобороны Финляндии выдало 19 подобных лицензий в 8 разных стран. Основанием для шифрования могут быть соглашения об информационной безопасности со страной-получателем, которых насчитывают более 20.

Иногда это (требование шифрования – 24 Канал) может быть связано с собственными аргументами экспортера по сохранению коммерческой тайны. Или это можно объяснить собственными интересами безопасности страны назначения,

– объясняют в ведомстве.

К слову, недавно Германия передала Украине новую военную помощь, в частности ракеты к ПВО, дроны и бронированные машины.