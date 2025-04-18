Окрім того, подібні поставки здійснюються і Україні. Про це йдеться у розслідуванні Yle, передає 24 Канал.

Дивіться також Одна проста причина: чому Трамп боїться продавати Patriot Україні

Що відомо про поставки

Міністерство оборони Фінляндії почало засекречувати ліцензії на експорт військової техніки. Зокрема, інформацію про експортера, кінцевого споживача та саму техніку.

Це суттєва зміна, адже раніше дані про експорт військової техніки були публічною інформацією. За інформацією Yle, перша засекречена ліцензія на оборонне обладнання була надана Ізраїлю в червні 2021 року.

Загалом, станом на червень 2021 року міноборони Фінляндії видало 19 подібних ліцензій у 8 різних країн. Підставою для шифрування можуть бути угоди про інформаційну безпеку з країною-одержувачем, яких налічують понад 20.

Іноді це (вимога шифрування – 24 Канал) може бути пов'язано з власними аргументами експортера щодо збереження комерційної таємниці. Або це можна пояснити власними інтересами безпеки країни призначення,

– пояснюють у відомстві.

До слова, нещодавно Німеччина передала Україні нову військову допомогу, зокрема ракети до ППО, дрони та броньовані машини.