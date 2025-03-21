Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Британия о сбивании российских ракет в воздушном пространстве Украины

Высокопоставленный британский чиновник заявил, что безопасность воздушного пространства всегда была ключевой целью союзников Украины.

Великобритания хочет, чтобы страны "коалиции желающих" предоставили ряд самолетов. В частности, самолеты, способные осуществлять тщательное наблюдение за границей с Россией, а также истребители, способные сбивать любые ракеты, выпущенные в воздушное пространство Украины в нарушение любых мирных соглашений.

Британский министр энергетики предостерег от "чрезмерной интерпретации" высказываний премьера Стармера. Эд Милибэнд сказал, что военные на местах все еще будут частью плана.

Работа над условиями прекращения огня и защитой, который будет обеспечен для защиты этого прекращения огня и для защиты народа Украины, очевидно, продолжается. Оперативное планирование, военное планирование продолжается,

– заявил министр.

Также подчеркнул, что это планирование является непрерывным процессом. Оно происходит в сотрудничестве с союзниками, совместно с Украиной.