Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Британія про збиття російських ракет у повітряному просторі України

Високопоставлений британський чиновник заявив, що безпека повітряного простору завжди була ключовою метою союзників України.

Велика Британія хоче, щоб країни "коаліції охочих" надали ряд літаків. Зокрема, літаки, здатні здійснювати ретельне спостереження за кордоном з Росією, а також винищувачі, здатні збивати будь-які ракети, випущені в повітряний простір України в порушення будь-яких мирних угод.

Британський міністр енергетики застеріг від "надмірної інтерпретації" висловлювань прем'єра Стармера. Ед Мілібенд сказав, що військові на місцях все ще будуть частиною плану.

Робота над умовами припинення вогню і захистом, який буде забезпечений для захисту цього припинення вогню і для захисту народу України, очевидно, триває. Оперативне планування, військове планування триває,

– заявив міністр.

Також підкреслив, що це планування є безперервним процесом. Воно відбувається у співпраці з союзниками, спільно з Україною.