Он отметил, что израильское сообщество знает о Голодоморе. Об этом посол рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Что сказал посол об отношении Израиля к Голодомору?

По мнению Бродского, в вопросе признания есть определенное непонимание позиции Израиля.

Недавно в Израиле был установлен памятник жертвам Голодомора. Все официальные представители Израиля – как президент, так и премьер-министр, и совсем недавно министр иностранных дел – чтят память жертв Голодомора,

– рассказал он.

А также добавил, что глава израильского МИД Гидеон Саар возложил венок к памятнику жертвам Голодомора. Посол отметил, что в Израиле считают, что это одна из самых серьезных трагедий 20 века, одно из ужасных преступлений сталинского режима.

По его словам, можно сказать, что Голодомор в Израиле признают де-факто. Что касается юридического признания, то в Израиле такой практики нет, ведь, по мнению властей страны, в этом нет необходимости.