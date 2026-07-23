Об этом сообщает издание BR24.

Что в Германии ответили на заявления России?

Правительство Германии отвергло заявления Службы внешней разведки России о якобы подготовке страны к созданию ядерного оружия. В Берлине подчеркнули, что такие утверждения не соответствуют действительности и являются частью российской пропаганды.

Ранее российская разведка заявила, что, по оценкам якобы "военных экспертов НАТО", Германия способна за один–три месяца накопить необходимый расщепляющийся материал, а в течение года создать ядерное взрывное устройство. Пресс-секретарь федерального правительства Германии категорически опроверг эти обвинения.

Федеральное правительство расценивает это сообщение как часть привычной российской пропаганды. Эти обвинения просто не соответствуют действительности,

– заявил он.

В Берлине также подчеркнули, что Россия сознательно спекулирует на теме ядерной безопасности, при этом сама регулярно делает безответственные заявления о применении ядерного оружия. По словам представителя правительства, Кремль пытается посеять раздор между странами НАТО и Европейского Союза, а также дискредитировать Германию как одного из ключевых союзников Украины.

Кроме того, в Берлине не исключают, что подобные информационные кампании могут быть направлены на оказание влияния на общественные настроения в преддверии выборов в земельные парламенты в восточных регионах Германии. В немецком правительстве подчеркнули, что утверждения российской стороны не имеют никакой фактической основы и являются очередной попыткой распространения дезинформации.

Напомним, дипломат Валерий Чалый заявил, что страны Европы уже предметно готовятся к возможным угрозам со стороны России, усиливая оборону и разрабатывая новые планы безопасности. В то же время он считает маловероятным прямое нападение России на страны НАТО, однако не исключает гибридных провокаций, ядерного шантажа и попыток запугать Европу масштабной мобилизацией.