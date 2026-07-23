Про це пише видання BR24.

Що відповіли у Німеччині на російські заяви?

Уряд Німеччини відкинув заяви Служби зовнішньої розвідки Росії про нібито підготовку країни до створення ядерної зброї. У Берліні наголосили, що такі твердження не відповідають дійсності та є складовою російської пропаганди.

Раніше російська розвідка заявила, що, за оцінками нібито "військових експертів НАТО", Німеччина здатна за один – три місяці накопичити необхідний розщеплювальний матеріал, а протягом року створити ядерний вибуховий пристрій. Речник федерального уряду Німеччини категорично спростував ці звинувачення.

Федеральний уряд розцінює це повідомлення як частину звичної російської пропаганди. Ці звинувачення є просто неправдивими,

– заявив він.

У Берліні також наголосили, що Росія свідомо спекулює на темі ядерної безпеки, водночас сама регулярно робить безвідповідальні заяви щодо застосування ядерної зброї. За словами речника уряду, Кремль намагається посіяти розбрат між країнами НАТО та Європейського Союзу, а також дискредитувати Німеччину як одного з ключових союзників України.

Крім того, у Берліні не виключають, що подібні інформаційні кампанії можуть бути спрямовані на вплив на суспільні настрої напередодні виборів до земельних парламентів у східних регіонах Німеччини. У німецькому уряді підкреслили, що твердження російської сторони не мають жодного фактичного підґрунтя та є черговою спробою поширення дезінформації.

Нагадаємо, дипломат Валерій Чалий заявив, що країни Європи вже предметно готуються до можливих загроз з боку Росії, посилюючи оборону та розробляючи нові плани безпеки. Водночас він вважає малоймовірним прямий напад Росії на країни НАТО, однак не виключає гібридних провокацій, ядерного шантажу та спроб залякати Європу масштабною мобілізацією.