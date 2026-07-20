Про це в етері 24 Каналу зазначив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий, підкресливши, що загроза з боку Росії – вже не гіпотетична річ.

Про ризик прямого зіткнення

В Європі, як зауважив дипломат, вважають, що після завершення бойових дій в Україні росіяни можуть використати мить і продемонструвати Європі її слабкість. Однак наразі говорити про те, що Росія готова атакувати країни НАТО, на його погляд, не варто, бо це малоймовірно.

"Але тим самим вони дійсно тоді розбудять Європу. Я казав, що це єдиний спосіб стати їй суб'єктною в наступні 50 років. Якщо до того дійде, що Путін своїми рішеннями, які вже часто є нераціональними, це зробить, тоді світ буде зовсім іншим", – впевнений Чалий.

З його слів, сьогодні в Європі розглядається загроза з боку Росії у вигляді локальних, гібридних провокацій, наприклад, перетин кордону європейських країн безпілотниками, тобто роботизованими системами. Але він переконаний, що демонструвати Європі її слабкість можна тільки через вторгнення на суходіл.

Літаків, які перетинають простір, ракет недостатньо. Заходження на суходіл хоча б на кілька діб, контроль території Європи й слабкість НАТО реагувати на таке – це буде те, що хочуть росіяни,

– пояснив Чалий.

Він додав, що Росія може скористатися мобілізацією. Зараз про це багато розмов, що буцімто восени після виборів до Держдуми Путін може її оголосити та зібрати мільйон бійців. Однак, на думку дипломата, це більше лякалки.

Адже, з його слів, Кремль зараз не знає, як хоч 300 тисяч набрати, та й така кількість нічого не вирішить, бо ЗСУ знищують окупантів за місяць більше, ніж Росія набирає у військо. Додаткове число ненавчених мобілізованих, як припустив Чалий, Путін може поставити десь під Естонію, Фінляндію, Польщу, і, провівши певну операцію, прикриватись далі такою масою.

"Мовляв, йдуть на них, значить вони тоді воюватимуть. Європа багато в чому сама розкаже, що туди привезли страшних нових руських. Це буде блеф, але ця маса може сприяти тому, що ЄС скаже: "Ні, не можна. Шукаймо рішення". За рахунок кого? України. Росіяни так хочуть. Вони хочуть показати ескалацію Європі, а не нам. Що нам показувати? Україна вже все пережила", – озвучив Чалий.

Ядерний шантаж проти Європи

Дипломат продовжив, що росіяни постійно обговорюють ескалацію шляхом застосування тактичної ядерної зброї. Цим, за його переконанням, вони пришвидшать тільки своє падіння. Китай ще у 2022 році сказав своє ставлення до цього, як і США. А от на європейців це може подіяти дуже загрозливо.

Тому я цілком реально розглядаю і такий сценарій ескалації, коли росіяни можуть продемонструвати тактичний ядерний боєзаряд на таких просторах, де немає людських жертв. Умовно, десь у Чорному морі навколо територій, які вони вважають своїми. Або якщо будуть остаточно втрачати Крим, то можуть спробувати показати, що ця земля нічийна,

– розмірковує Чалий.

Дипломат зауважив, що про це можна буде говорити тоді, коли Росія проведе відповідні випробування. Він нагадав, що Путін дав таке завдання публічно понад пів року тому під час засідання Радбезу. Тоді начальник Генштабу Герасимов перелякано почав переконувати очільника Кремля, що він цього не зробить і знадобиться щонайменше 6 місяців.

"Значить, вони просто навіть не знають, що у них там. У них з 1996 року не було випробувань. Так що поки це випробування не відбудеться, можна відносно спокійно дивитись на ситуацію, бо контроль за такими випробуваннями є. І американці, і європейці стежать за цим. А от ескалація шляхом маси набраних мобілізованих може бути", – підсумував Чалий.

Повне інтерв'ю Валерія Чалого: дивіться у відео