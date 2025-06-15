Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала заявил, что протесты в США свидетельствуют о способности демократии противостоять попыткам Дональда Трампа узурпировать власть. По его мнению, Трамп стремится к полному контролю над всеми процессами.

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После скандала с Маском вспыхнули протесты

Акции протеста прошли в ряде городов.

Трамп, кстати, говорит: "Да я бы и рад принимать решения сам, но у меня не получается. Пока решение доходит до моей подписи – надо пройти семь кругов ада". То есть демократические институты еще сопротивляются,

– отметил Валерий Клочок.

Он добавил, что именно Трамп спровоцировал акции протеста, которые недавно состоялись в Лос-Анджелесе. Применив силовое давление к нелегальным мигрантам, он продолжил реализацию своих предвыборных обещаний и сознательно дестабилизировал ситуацию, чтобы отвлечь внимание общества от скандала с участием Илона Маска.

"Именно после скандала с Маском и вспыхнула эта волна протестов. Идея проведения парада не нова. Под благородным предлогом чествования Дня победы во Второй мировой – именно 8 мая, когда его отмечает вся цивилизованная Европа, – Трамп, по моему мнению, использовал это событие также как повод для массовых протестов", – объяснил Клочок.

Почему Трампу ничего не угрожает

По его мнению, тот факт, что протесты не охватили столицу США, не является случайным. Это – свидетельство действия демократических ценностей и свобод, заложенных в основу американской государственности: свободы слова, мысли, мирного собрания. Это – признак здорового общества, каким оно должно быть везде.

"Я не вижу в этом угрозы – ни для США, ни для Трампа. Наоборот, это свидетельствует, что политическая система функционирует. Да, были определенные столкновения в отдельных регионах, но Демократическая партия вполне логично использует ситуацию в политической борьбе с республиканцами – и это абсолютно нормально с исторической точки зрения", – добавил Клочок.

Он отметил, что и Республиканская, и Демократическая партии сейчас переживают глубокий кризис. Идея создания третьей политической силы, о которой говорил Илон Маск, периодически возникает, пытается реализоваться, но пока не имела заметного успеха.

Нынешние события свидетельствуют о том, что многие американцы не согласны с политикой действующих политиков. Уже сейчас политические лагеря готовятся к следующим выборам, которые состоятся чуть больше чем через год. Речь идет о выборах в Конгресс, во время которых обновляется полностью Палата представителей и треть Сената.

Клочок также отметил, что сопротивление гражданского общества отдельным решением Трампа, которые не всегда являются логичными или справедливыми, – вполне естественное явление. По его словам, настоящей катастрофой было бы полное отсутствие какой-либо реакции.

Пока нет оснований утверждать, что США – в шаге от гражданской войны. Хотя, конечно, теоретически возможно любое развитие событий,

– сказал Клочок.

Он подчеркнул, что сейчас отсутствуют реальные предпосылки для реализации такого сценария: демократические силы не настроены на вооруженное противостояние, в стране нет достаточно вооруженных формирований, готовых защищать политические интересы силой.

Однако, по его словам, бывают случаи, когда отдельные недобросовестные граждане пользуются ситуацией, прибегая к мародерству и другим преступлениям. Определенное напряжение в американскую политическую жизнь внесла также история с политическим убийством. По сообщениям правоохранителей, у нападавшего был список политиков, которые могли стать следующими жертвами.