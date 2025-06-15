Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу заявив, що протести у США свідчать про здатність демократії протистояти спробам Дональда Трампа узурпувати владу. На його думку, Трамп прагне повного контролю над усіма процесами.

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Після скандалу з Маском спалахнули протести

Акції протесту відбулися в низці міст.

Трамп, до речі, каже: "Та я б і радий ухвалювати рішення сам, але в мене не виходить. Поки рішення доходить до мого підпису – треба пройти сім кіл пекла". Тобто демократичні інституції ще чинять опір,

– зазначив Валерій Клочок.

Він додав, що саме Трамп спровокував акції протесту, які нещодавно відбулися в Лос-Анджелесі. Застосувавши силовий тиск до нелегальних мігрантів, він продовжив реалізацію своїх передвиборчих обіцянок і свідомо дестабілізував ситуацію, щоб відвернути увагу суспільства від скандалу за участю Ілона Маска.

"Саме після скандалу з Маском і спалахнула ця хвиля протестів. Ідея проведення параду не нова. Під благородним приводом вшанування Дня перемоги у Другій світовій – саме 8 травня, коли його відзначає вся цивілізована Європа, – Трамп, на мою думку, використав цю подію також як привід для масових протестів", – пояснив Клочок.

Чому Трампа нічого не загрожує

На його думку, той факт, що протести не охопили столицю США, не є випадковим. Це – свідчення дії демократичних цінностей і свобод, закладених в основу американської державності: свободи слова, думки, мирного зібрання. Це – ознака здорового суспільства, яким воно має бути всюди.

"Я не вбачаю в цьому загрози – ані для США, ані для Трампа. Навпаки, це свідчить, що політична система функціонує. Так, були певні сутички в окремих регіонах, але Демократична партія цілком логічно використовує ситуацію в політичній боротьбі з республіканцями – і це абсолютно нормально з історичної точки зору", – додав Клочок.

Він зауважив, що і Республіканська, і Демократична партії нині переживають глибоку кризу. Ідея створення третьої політичної сили, про яку говорив Ілон Маск, періодично виникає, намагається реалізуватися, але поки що не мала помітного успіху.

Нинішні події свідчать про те, що багато американців не погоджуються з політикою чинних політиків. Уже зараз політичні табори готуються до наступних виборів, які відбудуться трохи більше ніж за рік. Йдеться про вибори до Конгресу, під час яких оновлюється повністю Палата представників і третина Сенату.

Клочок також зазначив, що опір громадянського суспільства окремим рішенням Трампа, які не завжди є логічними чи справедливими, – цілком природне явище. За його словами, справжньою катастрофою була б повна відсутність будь-якої реакції.

Поки що немає підстав стверджувати, що США – за крок до громадянської війни. Хоча, звісно, теоретично можливий будь-який розвиток подій,

– сказав Клочок.

Він підкреслив, що нині відсутні реальні передумови для реалізації такого сценарію: демократичні сили не налаштовані на збройне протистояння, у країні немає достатньо озброєних формувань, готових захищати політичні інтереси силою.

Проте, за його словами, трапляються випадки, коли окремі недобросовісні громадяни користуються ситуацією, вдаючись до мародерства та інших злочинів. Певну напругу в американське політичне життя внесла також історія з політичним убивством. За повідомленнями правоохоронців, у нападника був список політиків, які могли стати наступними жертвами.