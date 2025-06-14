Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу розповіла, що до протестів уже долучилися десятки міст, а багато інших готуються вийти на акції вихідними. Протести проходять у Лос-Анджелесі, Сіетлі (штат Вашингтон), Нью-Йорку, Атланті, Бостоні, а також у традиційно консервативних штатах – Північній Кароліні (місто Шарлотт), Техасі (Остін і Даллас), Кентуккі (Луїсвілл).

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Як американці ставляться до дій Трампа

За її словами, суд тимчасово заборонив розміщення Національної гвардії в Лос-Анджелесі за позовом демократів. Гвардійці мають повернутися під контроль губернатора Гевіна Ньюсома. Втім, рішення ще не остаточне – можливі апеляції, і справа цілком може дійти до Верховного суду.

У багатьох містах очікуються нові акції, але вони залишаються локальними. Це поодинокі виступи, які, безумовно, впливають на інформаційний простір і суспільні обговорення, однак поки що не мають вирішального впливу на адміністрацію Дональда Трампа,

– зазначила Філіпенко.

Дональд Трамп демонструє впевненість у своїх діях і вважає, що американці його підтримують. Цього переконання додають і результати опитування, проведеного ще до введення Національної гвардії.

Опитування проводилося вже після того, як президент активно залучив імміграційну службу ICE до жорстких затримань нелегалів. За його словами, деякі з них уже були відправлені до в’язниць у Сальвадорі.

Згідно з результатами того опитування, 54% американців підтримують дії Трампа у сфері імміграційної політики. Тобто більшість вважає, що нелегальних іммігрантів потрібно затримувати та депортувати зі США. Тож не дивно, що Трамп так рішуче впроваджує свою політику – він переконаний, що має підтримку суспільства.

Ба більше, 10 червня, вже після введення Національної гвардії та морської піхоти й у розпал протестів, було проведено ще одне опитування компаніями YouGov і The Economist. За його результатами, 45% американців засуджують протести проти імміграційної служби, 36% – підтримують їх, а 19% не визначилися. Тобто абсолютної більшості немає, але серед тих, хто має чітку позицію, переважають противники протестів.

Вона наголосила, що найважливіше – це те, що більшість американців підтримують ідею депортації нелегальних іммігрантів. Саме така позиція сьогодні є виграшною для Дональда Трампа.