Журналист-международник Александр Демченко в эфире 24 Канала рассказал, что Владимир Путин начинает учения "Запад-2025" не случайно. Существует вероятность, что он попытается обострить ситуацию в Сувальском коридоре, чтобы "воссоединить Россию" с Калининградской областью.

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Путин вероятно готовит провокации в Европе

Демченко добавил, что возможны провокации в регионах Балтии.

"Вполне возможно, что он снова отправит "зеленых человечков", диверсантов, террористов, боевиков. Не просто так на территории Беларуси находятся вагнеровцы, которые обучают силы белорусской армии. Это не случайность. Как и то, что Путин свозит туда все – авиацию, ПВО, вооружение, боеприпасы. Он готовится к большой провокации и масштабной эскалации, – сказал Александр Демченко.

Он добавил, что вопрос лишь в том, дадут ли Путину это реализовать. В США разведка работает хорошо, есть спутниковые снимки, поэтому американцы понимают намерения Путина. Заявления Дональда Трампа прозвучали на фоне в частности информации, которую президент Украины Владимир Зеленский передал европейцам по подготовке провокаций Россией на территории Европы.

Он добавил, что это свидетельствует о серьезности ситуации и о том, что Путин пытается эскалировать конфликт и готовится к большой войне. Вопрос – остановят ли его, или позволят реализовать планы.

Сейчас решается судьба Европы. И эта неделя может стать судьбоносной. Именно в эти дни мы узнаем, изменилось ли что-то в ближайшей перспективе, и будут ли приняты ключевые решения – вплоть до условного приказа на "ликвидацию режима" Владимира Путина,

– сказал Демченко.

Он добавил, что Путин четко заявил, что ему нужна Сумская область, а потом – вся Украина. Это означает лишь одно: Украина нужна ему как плацдарм для дальнейшего наступления на Европу. Для покорения стран Евросоюза, чтобы восстановить империю.

Россия ищет повод для наступления

Демченко убежден, что Путин еще с 2007 – 2008 годов думает о том, как войти в историю. Сначала была аннексия Крыма, потом война против Украины, теперь – вероятно наступление уже на Европу. Поэтому Путин готовит "Орешники" – для массового использования на территории Украины и европейских стран, наращивает численность армии, тратит колоссальные средства на контрактников, перегружает системы, заявляет о модернизации ВВС и сухопутных войск России.

Это все – подготовка к большой войне. Стоит помнить: все, что говорит Путин – ложь. В 2021 году он утверждал, что Россия никогда не нападет на Украину. Лукашенко говорил, что с территории Беларуси не будет нападения, что белорусская армия не пойдет в Украину, что прорыва границы не произойдет. Но это произошло,

– сказал Демченко.

Он отметил, что когда Владимир Путин говорит, будто не хочет большой войны в Европе и не планирует нападать – это, скорее всего, означает обратное: именно такую войну он и готовит.

Если директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляют, что хотят остановить конфликт, чтобы ракеты НАТО не оказались вблизи Калининграда, или обвиняют Украину и Великобританию в якобы подготовке подрыва флота в Балтийском море – это сигнал, что Россия, вероятнее всего, сама планирует уничтожение американских кораблей, теракты или диверсии в районе Калининграда.

Все это нужно Кремлю для того, чтобы создать повод для нового наступления и переложить ответственность на Украину, Великобританию и НАТО.

Все это легко считывается. Ни в Европе, ни в США не сидят дураки - особенно в разведывательных органах. Они прекрасно все понимают. Путин врет. И когда он говорит о "мире", это означает, что он планирует войну,

– сказал Демченко.

Он также добавил, что на территории Украины Путин не смог достичь своих целей – и теперь пытается проверить на прочность Европу, чтобы напугать и заставить ее отступить.