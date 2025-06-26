Журналіст-міжнародник Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу розповів, що Володимир Путін розпочинає навчання "Захід-2025" не випадково. Існує ймовірність, що він спробує загострити ситуацію у Сувальському коридорі, щоб "возз'єднати Росію" з Калінінградською областю.

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Путін ймовірно готує провокації в Європі

Демченко додав, що можливі провокації в регіонах Балтії.

"Цілком можливо, що він знову відправить "зелених чоловічків", диверсантів, терористів, бойовиків. Не просто так на території Білорусі перебувають вагнерівці, які навчають сили білоруської армії. Це не випадковість. Як і те, що Путін звозить туди все – авіацію, ППО, озброєння, боєприпаси. Він готується до великої провокації та масштабної ескалації, – сказав Олександр Демченко.

Він додав, що питання лише в тому, чи дадуть Путіну це реалізувати. В США розвідка працює добре, є супутникові знімки, тому американці розуміють наміри Путіна. Заяви Дональда Трампа пролунали на тлі зокрема інформації, яку президент України Володимир Зеленський передав європейцям щодо підготовки провокацій Росією на території Європи.

Він додав, що це свідчить про серйозність ситуації й про те, що Путін намагається ескалувати конфлікт і готується до великої війни. Питання – чи зупинять його, чи дозволять реалізувати плани.

Зараз вирішується доля Європи. І цей тиждень може стати доленосним. Саме в ці дні ми дізнаємося, чи змінилося щось у найближчій перспективі, і чи буде ухвалено ключові рішення – аж до умовного наказу на "ліквідацію режиму" Володимира Путіна,

– сказав Демченко.

Він додав, що Путін чітко заявив, що йому потрібна Сумська область, а потім – уся Україна. Це означає лише одне: Україна потрібна йому як плацдарм для подальшого наступу на Європу. Для підкорення країн Євросоюзу, щоб відновити імперію.

Росія шукає привід для наступу

Демченко переконаний, що Путін ще з 2007 – 2008 років думає про те, як увійти в історію. Спочатку була анексія Криму, потім війна проти України, тепер – ймовірно наступ вже на Європу. Тому Путін готує "Орешники" – для масового використання на території України та європейських країн, нарощує чисельність армії, витрачає колосальні кошти на контрактників, перевантажує системи, заявляє про модернізацію ВПС та сухопутних військ Росії.

Це все – підготовка до великої війни. Варто памʼятати: усе, що говорить Путін – брехня. У 2021 році він стверджував, що Росія ніколи не нападе на Україну. Лукашенко казав, що з території Білорусі не буде нападу, що білоруська армія не піде в Україну, що прориву кордону не станеться. Але це сталося,

– сказав Демченко.

Він зазначив, що коли Володимир Путін говорить, ніби не хоче великої війни в Європі й не планує нападати – це, швидше за все, означає протилежне: саме таку війну він і готує.

Якщо директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін та секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявляють, що хочуть зупинити конфлікт, аби ракети НАТО не опинилися поблизу Калінінграда, або звинувачують Україну та Велику Британію в нібито підготовці підриву флоту в Балтійському морі – це сигнал, що Росія, найімовірніше, сама планує знищення американських кораблів, теракти чи диверсії в районі Калінінграда.

Усе це потрібно Кремлю для того, щоб створити привід для нового наступу і перекласти відповідальність на Україну, Велику Британію та НАТО.

Усе це легко зчитується. Ні в Європі, ні в США не сидять дурні — особливо в розвідувальних органах. Вони чудово все розуміють. Путін бреше. І коли він говорить про "мир", це означає, що він планує війну,

– сказав Демченко.

Він також додав, що на території України Путін не зміг досягти своїх цілей – і тепер намагається перевірити на міцність Європу, щоб налякати й змусити її відступити.