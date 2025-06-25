Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат історичних наук, аналітик Детектор Медіа Єгор Брайлян. За його словами, це помилкове розуміння досі впливає на нинішні сприйняття Росії у країнах Заходу.

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"Це розуміння помилкове. Воно досі впливає на нинішнє сприйняття Заходу, НАТО щодо Росії, російського суспільства, того, у який спосіб Кремль здійснює свою зовнішню політику", – сказав він.

У НАТО не готові до загрози

Єгор Брайлян зазначив, що в Альянсі визнали, що їхньою головною загрозою є Росія. Однак вони зовсім не готові до сценарію, якщо країна-агресорка вирішить атакувати країни НАТО. Тому вони намагаються уникнути цієї війни.

Формально НАТО сказало ще три роки тому, що Росія є основною загрозою для Альянсу. Але за ці три роки було зроблено, на мою думку, недостатньо для того, щоб зменшити цю російську гібридну загрозу. НАТО не готове до війни з Росією. Вони намагаються зробити все можливе, щоб цієї війни уникнути,

– пояснив аналітик.

Наприклад, колишній голова військового комітету НАТО Роберт Пітер Бауер заявив, що якщо Росія атакує невелике село в Естонії, то Альянс буде проводити консультації між державами-членами відповідно до статті 4. Однак є ризик, що за той час росіяни вже можуть встигнути окупувати певні території.