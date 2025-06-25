Такое мнение 24 Каналу озвучил кандидат исторических наук, аналитик Детектор Медиа Егор Брайлян. По его словам, это ошибочное понимание до сих пор влияет на нынешние восприятие России в странах Запада.

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"Это понимание ошибочное. Оно до сих пор влияет на нынешнее восприятие Запада, НАТО относительно России, российского общества, того, каким образом Кремль осуществляет свою внешнюю политику", – сказал он.

В НАТО не готовы к угрозе

Егор Брайлян отметил, что в Альянсе признали, что их главной угрозой является Россия. Однако они совсем не готовы к сценарию, если страна-агрессор решит атаковать страны НАТО. Поэтому они пытаются избежать этой войны.

Формально НАТО сказало еще три года назад, что Россия является основной угрозой для Альянса. Но за эти три года было сделано, по моему мнению, недостаточно для того, чтобы уменьшить эту российскую гибридную угрозу. НАТО не готово к войне с Россией. Они пытаются сделать все возможное, чтобы этой войны избежать,

– объяснил аналитик.

Например, бывший председатель военного комитета НАТО Роберт Питер Бауэр заявил, что если Россия атакует небольшую деревню в Эстонии, то Альянс будет проводить консультации между государствами-членами в соответствии со статьей 4. Однако есть риск, что за то время россияне уже могут успеть оккупировать определенные территории.