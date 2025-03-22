Дело в том, что ключевая задача команды Трампа – посадить кремлевского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Алексей Кошель.

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"То, что сейчас делает команда Трампа, их ключевая задача – попытки посадить Путина за стол переговоров. То, что не удавалось Европе, Европейскому Союзу, Великобритании, то, что теоретически может сделать Китай. Но сейчас это делает команда Трампа", – сказал он.

Позиция США в контексте переговоров

Алексей Кошель отметил, что вступление в переговорный процесс будет достаточно сложным. Он так или иначе потребует определенных уступок с одной и с другой стороны. Сейчас это подготовительный этап. Продолжается прощупывание, где болевые точки, где можно нажать и так далее.

Поэтому различные высказывания Трампа и его команды о предположениях относительно пяти регионов, возможных выборов президента Украины, передачу в собственность США украинских АЭС следует воспринимать в контексте подготовки к переговорам. В частности, Запорожская АЭС – это крупнейшая в Европе и достаточно современная атомная электростанция. Есть другие, которые находятся в несколько худшем состоянии.

Поэтому это сотрудничество с США не означает исключительно сценарий, что кто-то будет эксплуатировать нашу ядерную энергию и на этом зарабатывать деньги. Возможно, это пойдет на пользу нам. Поскольку мы получим инвестиции, модернизацию, построение новых блоков, многое другое,

– подчеркнул политолог.

Есть позиция России относительно возможных выборов, позиция Штатов, видение Конституции Украины. Сейчас ключевое – это посадить агрессора за стол переговоры. Есть уступки, на которые наше государство может пойти, есть те, которые неприемлемы. Поэтому стоит воспринимать позицию США исключительно в контексте подготовки к переговорам.