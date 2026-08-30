Об этом сообщает издание "Wiadomości WP".

Что Карлсон говорит о Трампе?

Карлсон подчеркнул, что ранее категорически выступал против обеих попыток импичмента Трампа, считая их абсолютным абсурдом. Однако потенциальная угроза ядерного удара полностью изменила его позицию.

Уничтожение всего человечества ядерным ударом? Так почему же нет попытки немедленно отстранить его от должности? Любой лидер любой страны, который предлагает первым применить ядерное оружие, теряет право на руководство и должен быть немедленно отстранен,

– заявил Такер Карлсон.

Обозреватель утверждает, что президент США неоднократно возвращался к теме использования ядерного арсенала на Ближнем Востоке. Хотя Дональд Трамп ранее заявлял об отсутствии необходимости в применении такого оружия, американские СМИ сообщали, что во время обсуждения военных операций против объектов в Фордо никакие сценарии не снимались с повестки дня. Кроме того, в прошлом году политик предлагал возобновить ядерные испытания в США наравне с Россией и Китаем.

Такер Карлсон в течение длительного времени был одним из самых влиятельных консервативных голосов США и ведущим Fox News. Однако в последнее время его отношения с Трампом и Республиканской партией резко ухудшились. В июне он объявил о разрыве с республиканцами и публично извинился за поддержку политика на выборах.

Отметим, что Карлсон оказался в центре скандала после интервью с Владимиром Путиным, в ходе которого он дал российскому диктатору возможность беспрепятственно озвучивать псевдоисторическую пропаганду.

Напомним, что Дональд Трамп в последнее время отличился неоднозначными заявлениями. В частности, он заявил, что Соединенные Штаты полностью контролируют район вокруг Ормузского пролива, назвав его фактически американской территорией. Он также рассказал, что Иран готов на все ради мира, но Соединенные Штаты Америки еще не решили, соглашаться ли на условия, которые предлагает Тегеран.